Atelier Animaux-Lino Ancienne colo EDF Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Atelier Animaux-Lino

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Viens choisir et imprimer ton animal sauvage du coin, invente lui un univers ou une histoire et repars avec. Un atelier famille pour un moment tendre autour de la faune d’ici.

Atelier tout public, matériel fourni, prix libre, sur réservation.

Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo. .

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85

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English :

L’événement Atelier Animaux-Lino Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX