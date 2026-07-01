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AGENDA · Plougasnou

Atelier Animaux-Lino Ancienne colo EDF Plougasnou

mardi 21 juillet 2026 · Ancienne colo EDF · Plougasnou

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Ancienne colo EDF
Adresse
41 Route de la Plage
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Atelier Animaux-Lino

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Viens choisir et imprimer ton animal sauvage du coin, invente lui un univers ou une histoire et repars avec. Un atelier famille pour un moment tendre autour de la faune d’ici.

Atelier tout public, matériel fourni, prix libre, sur réservation.

Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo.   .

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85 

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English :

L’événement Atelier Animaux-Lino Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX

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