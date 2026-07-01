Atelier Animaux-Lino Ancienne colo EDF Plougasnou
mardi 21 juillet 2026 · Ancienne colo EDF · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Atelier Animaux-Lino
Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Viens choisir et imprimer ton animal sauvage du coin, invente lui un univers ou une histoire et repars avec. Un atelier famille pour un moment tendre autour de la faune d’ici.
Atelier tout public, matériel fourni, prix libre, sur réservation.
Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo. .
Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85
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English :
L’événement Atelier Animaux-Lino Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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