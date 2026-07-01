Atelier cyanotype et art postal Ancienne colo EDF Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Atelier cyanotype et art postal

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Solenn vous propose un temps pour découvrir la technique du cyanotype et pourquoi pas aller vers la confection de carte postale. En cela glaner, insoler et jouer avec les mots et la typo.

Matériel fourni, atelier sur réservation, à partir de 8 ans.

Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo. .

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier cyanotype et art postal Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX