Concert Fanch Le Marrec Casa del Mar Plougasnou
samedi 1 août 2026 · Casa del Mar · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Concert Fanch Le Marrec
Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
La Casa del Mar vous propose un concert de Fanch Le Marrec, figure locale de Plougasnou. Il reprendra des chants de marins et bretons. Venez nombreux !
Possibilité de se restaurer sur place, pensez à réserver! .
Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Fanch Le Marrec Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Plougasnou (Finistère)
- Vide-grenier champêtre Kermouster Plougasnou 19 juillet 2026
- Concert au Kfé du Port Duo PoiLu Kfé du Port Plougasnou 19 juillet 2026
- Place aux Mômes Zirkus Morsa Be Ice Cycle Place du Général Leclerc Plougasnou 20 juillet 2026
- Les Mardis de Plougasnou Plougasnou 21 juillet 2026
- Atelier Animaux-Lino Ancienne colo EDF Plougasnou 21 juillet 2026