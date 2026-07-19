Concert Fanch Le Marrec Casa del Mar Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Concert Fanch Le Marrec

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La Casa del Mar vous propose un concert de Fanch Le Marrec, figure locale de Plougasnou. Il reprendra des chants de marins et bretons. Venez nombreux !

Possibilité de se restaurer sur place, pensez à réserver! .

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58

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English :

L’événement Concert Fanch Le Marrec Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX