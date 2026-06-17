Atelier bijoux en cuir L’Atelier-Boutique Plougasnou

Plougasnou

Atelier bijoux en cuir

L’Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-13

Sabine Grangé, créatrice en maroquinerie, vous proposera un atelier bijoux fantaisie en cuir. L’occasion de passer un bon moment ensemble ! Réaliser un bijoux en cuir, découpe, assemblage, montage bijoux et ouverture anneau ! Création libre boucle, broche, bijoux de sacs ou bracelet.

A partir de 9 ans. Sur réservation.

Pour tous les ateliers, une demande d’inscription 1 semaine avant est demandée. Les artisans se réservent le droit d’annuler un stage, si le nombre des participants n’est pas suffisant. Les matériaux et matières premières seront intégralement pris en charge par l’Atelier. Réservation par mail ou par sms. .

L’Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 63 10 18 63

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English :

L’événement Atelier bijoux en cuir Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-17 par OT BAIE DE MORLAIX