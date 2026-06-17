Atelier punch needle L’Atelier-Boutique Plougasnou
Atelier punch needle L’Atelier-Boutique Plougasnou mardi 28 juillet 2026.
Plougasnou
Atelier punch needle
L’Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Venez découvrir les nouveaux kits de loisirs créatifs responsables de l’entreprise engagée C’reparti autour du fil ! Pour fêter son arrivée en boutique, Sabine vous propose un atelier Punch broderie au fuseau.
Le Punch Needle est une activité créative particulièrement satisfaisante. Laissez-vous séduire par cette technique de broderie facile à maitriser et retrouvez de vrais moments de détente !
Adapté aux petites mains studieuses à partir de 6 ans. .
L’Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 63 10 18 63
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English :
L’événement Atelier punch needle Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-17 par OT BAIE DE MORLAIX
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