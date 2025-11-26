Les Mardis de Plougasnou Plougasnou
Les Mardis de Plougasnou Plougasnou mardi 28 juillet 2026.
Plougasnou
Les Mardis de Plougasnou
Place du Général Leclerc Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Les Mardis de Plougasnou, ce sont des concerts en plein air et gratuits, tous les mardis soirs de l’été sur le parvis de l’église, pour une découverte musicale éclectique, avec chaque semaine une 1ère et une 2ème partie (à 19h et 20h30) pop, folk, jazz, fest-noz, chants de marins, musique du monde ou encore celtique…
Au programme
– Doub’Panach
– Baron Les Comptoirs
En cas de mauvais temps, repli à la salle municipale (37 rue de Primel). .
Place du Général Leclerc Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46
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English : Les Mardis de Plougasnou
L’événement Les Mardis de Plougasnou Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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