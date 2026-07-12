Concert Jazz Lisa Focken Trio Kfé du Port Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Concert Jazz Lisa Focken Trio

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert de jazz au Kfé du Port avec le Lisa Focken Trio au Kfé du Port. Lisa Focken (chant), Paul Goillot (piano) et Bertrand Seynat (cbasse). Un boost d’énergie et de musique! .

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01

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English :

L’événement Concert Jazz Lisa Focken Trio Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX