Concert Jazz Lisa Focken Trio Kfé du Port Plougasnou
dimanche 26 juillet 2026 · Kfé du Port · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Concert Jazz Lisa Focken Trio
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Concert de jazz au Kfé du Port avec le Lisa Focken Trio au Kfé du Port. Lisa Focken (chant), Paul Goillot (piano) et Bertrand Seynat (cbasse). Un boost d’énergie et de musique! .
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01
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English :
L’événement Concert Jazz Lisa Focken Trio Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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