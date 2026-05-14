Plougasnou

Fête nationale Feu d’artifice

Place du Général Leclerc Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A l’occasion de la Fête Nationale, la commune de Plougasnou vous convie à une soirée musicale et festive suivie d’un feu d’artifice à la Pointe de Primel. Dans un cadre d’exception, venez célébrer cette fête incontournable de l’été !

Au programme

– The Biz Band

– Musique Latine

En cas de mauvais temps, repli à la salle municipale (37 rue de Primel). .

Place du Général Leclerc Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46

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English : Fête nationale Feu d’artifice

L’événement Fête nationale Feu d’artifice Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX