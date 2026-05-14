Fête nationale Feu d’artifice Plougasnou
Fête nationale Feu d’artifice Plougasnou lundi 13 juillet 2026.
Plougasnou
Fête nationale Feu d’artifice
Place du Général Leclerc Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
A l’occasion de la Fête Nationale, la commune de Plougasnou vous convie à une soirée musicale et festive suivie d’un feu d’artifice à la Pointe de Primel. Dans un cadre d’exception, venez célébrer cette fête incontournable de l’été !
Au programme
– The Biz Band
– Musique Latine
En cas de mauvais temps, repli à la salle municipale (37 rue de Primel). .
Place du Général Leclerc Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46
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English : Fête nationale Feu d’artifice
L’événement Fête nationale Feu d’artifice Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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