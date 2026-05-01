Diner animé au Kfé du Port Kfé du Port Plougasnou
Diner animé au Kfé du Port Kfé du Port Plougasnou samedi 16 mai 2026.
Plougasnou
Diner animé au Kfé du Port
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le Kfé du Port vous propose un diner convivial avec une animation, au programme chansonnier et barde pour animer votre repas !
Venez nombreux, ambiance conviviale garantie !
Pensez à réserver ! .
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01
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English : Diner animé au Kfé du Port
L’événement Diner animé au Kfé du Port Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX
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