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Diner animé au Kfé du Port Kfé du Port Plougasnou

Diner animé au Kfé du Port Kfé du Port Plougasnou samedi 16 mai 2026.

Lieu : Kfé du Port

Adresse : 13 rue des Grands Viviers

Ville : 29630 Plougasnou

Département : Finistère

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Plougasnou

Diner animé au Kfé du Port

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Le Kfé du Port vous propose un diner convivial avec une animation, au programme chansonnier et barde pour animer votre repas !
Venez nombreux, ambiance conviviale garantie !

Pensez à réserver !   .

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01 

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English : Diner animé au Kfé du Port

L’événement Diner animé au Kfé du Port Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX

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