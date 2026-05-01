Diner animé au Kfé du Port Kfé du Port Plougasnou

Plougasnou

Diner animé au Kfé du Port

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le Kfé du Port vous propose un diner convivial avec une animation, au programme chansonnier et barde pour animer votre repas !

Venez nombreux, ambiance conviviale garantie !

Pensez à réserver ! .

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01

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English : Diner animé au Kfé du Port

L’événement Diner animé au Kfé du Port Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX