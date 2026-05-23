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Braderie de livres Salle municipale Plougasnou

Braderie de livres Salle municipale Plougasnou samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle municipale

Adresse : 37 Rue de Primel

Ville : 29630 Plougasnou

Département : Finistère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Plougasnou

Braderie de livres

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Braderie de livres déclassés organisée par la bibliothèque municipale de Plougasnou dans la grande salle municipale.   .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 31 26 

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English :

L’événement Braderie de livres Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BAIE DE MORLAIX

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