Braderie de livres Salle municipale Plougasnou
Braderie de livres Salle municipale Plougasnou samedi 6 juin 2026.
Plougasnou
Braderie de livres
Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Braderie de livres déclassés organisée par la bibliothèque municipale de Plougasnou dans la grande salle municipale. .
Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 31 26
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English :
L’événement Braderie de livres Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BAIE DE MORLAIX
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