Braderie de livres Salle municipale Plougasnou

Plougasnou

Braderie de livres

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Braderie de livres déclassés organisée par la bibliothèque municipale de Plougasnou dans la grande salle municipale. .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 31 26

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English :

L’événement Braderie de livres Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BAIE DE MORLAIX