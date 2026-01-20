Ruzbou’Trail 11ème édition Plougasnou

Ruzbou’Trail 11ème édition

Le club des Ruzboutous de Plougasnou organise la 11ème édition du Ruzbou’Trail ! Sur un parcours autour de la magnifique pointe de Primel, partez pour des courses natures de 8 ou 17km sur sentiers côtiers en bord de mer avec de superbes points de vues panoramiques.

Trail 8 km 15h50

Trail 17 km 15h30

Randonnée départ possible entre 14 h et 16h

Retrait des dossards Uniquement le samedi de 13h30 à 15h15

Au programme également course enfant et randonnée pédestre (8 km) ! .

Primel-Trégastel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

