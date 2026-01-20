Ruzbou’Trail 11ème édition Plougasnou
Ruzbou’Trail 11ème édition Plougasnou samedi 6 juin 2026.
Ruzbou’Trail 11ème édition
Primel-Trégastel Plougasnou Finistère
Le club des Ruzboutous de Plougasnou organise la 11ème édition du Ruzbou’Trail ! Sur un parcours autour de la magnifique pointe de Primel, partez pour des courses natures de 8 ou 17km sur sentiers côtiers en bord de mer avec de superbes points de vues panoramiques.
Trail 8 km 15h50
Trail 17 km 15h30
Randonnée départ possible entre 14 h et 16h
Retrait des dossards Uniquement le samedi de 13h30 à 15h15
Au programme également course enfant et randonnée pédestre (8 km) ! .
Primel-Trégastel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne
