Le Bal des Pompiél’Up Café Marylène Plougasnou

Plougasnou

Le Bal des Pompiél’Up

Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Café Marylène vous propose une soirée musicale pour célébrer la fête nationale. Au programme, un bal électro ouvert à tous avec La Plaisir en cuisine et aux platines !

Leur challenge Relever le goût de la vie avec des plats traiteur Méditerranéen et animer la soirée avec un duo de DJ Queer (Cool Kit La Baronne) !

Entrée à prix libre, gratuit pour les Pompi ! .

Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 52 97 13 90

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English : Le Bal des Pompiél’Up

L’événement Le Bal des Pompiél’Up Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX