Le Bal des Pompiél’Up Café Marylène Plougasnou
Le Bal des Pompiél’Up Café Marylène Plougasnou lundi 13 juillet 2026.
Plougasnou
Le Bal des Pompiél’Up
Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le Café Marylène vous propose une soirée musicale pour célébrer la fête nationale. Au programme, un bal électro ouvert à tous avec La Plaisir en cuisine et aux platines !
Leur challenge Relever le goût de la vie avec des plats traiteur Méditerranéen et animer la soirée avec un duo de DJ Queer (Cool Kit La Baronne) !
Entrée à prix libre, gratuit pour les Pompi ! .
Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 52 97 13 90
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English : Le Bal des Pompiél’Up
L’événement Le Bal des Pompiél’Up Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX
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