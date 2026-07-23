Concert musique forró brésilienne Casa del Mar Plougasnou
samedi 8 août 2026 · Casa del Mar · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Concert musique forró brésilienne
Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Tournée Breizhilienne, Na Beira Do Mar, musique forró traditionnelle pour danser, vibrer et célébrer ! Le forró est à la fois un genre musical, une danse de couple festive et une pratique de bal populaire, originaires du Nord-Est du Brésil.
Plusieurs dates sont programmées sur Plougasnou entre le 07/08 et 15/08, à retrouver sur notre agenda en ligne. .
Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58
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English :
L’événement Concert musique forró brésilienne Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-23 par OT BAIE DE MORLAIX
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