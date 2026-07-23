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AGENDA · Plougasnou

Concert musique forró brésilienne Casa del Mar Plougasnou

samedi 8 août 2026 · Casa del Mar · Plougasnou

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Casa del Mar
Adresse
2 rue du Grand Large
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Concert musique forró brésilienne

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Tournée Breizhilienne, Na Beira Do Mar, musique forró traditionnelle pour danser, vibrer et célébrer ! Le forró est à la fois un genre musical, une danse de couple festive et une pratique de bal populaire, originaires du Nord-Est du Brésil.
Plusieurs dates sont programmées sur Plougasnou entre le 07/08 et 15/08, à retrouver sur notre agenda en ligne.   .

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58 

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English :

L’événement Concert musique forró brésilienne Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-23 par OT BAIE DE MORLAIX

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