Atelier théâtre hebdomadaire pour enfants Salle Bélon Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Atelier théâtre hebdomadaire pour enfants

Salle Bélon Rue de la paix Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-16 17:30:00

fin : 2027-06-16 18:30:00

Date(s) :

2027-06-16

Tous les mercredi de 17h30 à 18h30 l’association Theatre ostréa organise un atelier de théâtre pour les enfants (primaire) animé par un comédien professionnel, Pascal GUIN.

L’objectif de cet atelier est d’aboutir à la réalisation de la représentation d’une petite pièce choisie par les enfants avec Pascal.

Une attention est donnée à chacun pour qu’il trouve sa place dans le groupe, et qu’il développe son jeu en théâtre. Donc des jeux, des exercices et une montée sur scène en fin d’année. .

Salle Bélon Rue de la paix Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 09 13 78

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English :

L’événement Atelier théâtre hebdomadaire pour enfants Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS