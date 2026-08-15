Atelier théâtre hebdomadaire pour enfants Salle Bélon Riec-sur-Bélon
mercredi 16 juin 2027 · Salle Bélon · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Atelier théâtre hebdomadaire pour enfants
Salle Bélon Rue de la paix Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-16 17:30:00
fin : 2027-06-16 18:30:00
Date(s) :
2027-06-16
Tous les mercredi de 17h30 à 18h30 l’association Theatre ostréa organise un atelier de théâtre pour les enfants (primaire) animé par un comédien professionnel, Pascal GUIN.
L’objectif de cet atelier est d’aboutir à la réalisation de la représentation d’une petite pièce choisie par les enfants avec Pascal.
Une attention est donnée à chacun pour qu’il trouve sa place dans le groupe, et qu’il développe son jeu en théâtre. Donc des jeux, des exercices et une montée sur scène en fin d’année. .
Salle Bélon Rue de la paix Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 09 13 78
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English :
L’événement Atelier théâtre hebdomadaire pour enfants Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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