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Atelier théâtre hebdomadaire pour enfants Salle Bélon Riec-sur-Bélon

mercredi 16 juin 2027 · Salle Bélon · Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
mercredi 16 juin 2027
Fin
mercredi 16 juin 2027
Heure de début
17:30:00
Lieu
Salle Bélon
Adresse
Rue de la paix
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif

Riec-sur-Bélon

Atelier théâtre hebdomadaire pour enfants

Salle Bélon Rue de la paix Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-16 17:30:00
fin : 2027-06-16 18:30:00

Date(s) :
2027-06-16

Tous les mercredi de 17h30 à 18h30 l’association Theatre ostréa organise un atelier de théâtre pour les enfants (primaire) animé par un comédien professionnel, Pascal GUIN.
L’objectif de cet atelier est d’aboutir à la réalisation de la représentation d’une petite pièce choisie par les enfants avec Pascal.
Une attention est donnée à chacun pour qu’il trouve sa place dans le groupe, et qu’il développe son jeu en théâtre. Donc des jeux, des exercices et une montée sur scène en fin d’année.   .

Salle Bélon Rue de la paix Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 09 13 78 

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English :

L’événement Atelier théâtre hebdomadaire pour enfants Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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