Atelier théâtre jeu de soi Place des Arcades Monflanquin
Atelier théâtre jeu de soi Place des Arcades Monflanquin vendredi 17 avril 2026.
Atelier théâtre jeu de soi
Place des Arcades MJC Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Jeux d’expression spontanée, présence libre, dans une ambiance détendue pas de gagnant, pas de perdant que des artistes à révéler sur l’instant.
Animé par Coline, à partir de 6 ans.
Réservation conseillée.
Jeux d’expression spontanée, présence libre, dans une ambiance détendue pas de gagnant, pas de perdant que des artistes à révéler sur l’instant.
Animé par Coline, à partir de 6 ans.
Réservation conseillée. .
Place des Arcades MJC Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 97 75 mjcmonflanquin@gmail.com
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English : Atelier théâtre jeu de soi
Games of spontaneous expression, free presence, in a relaxed atmosphere: no winners, no losers, just artists to be revealed in the moment.
Led by Coline, ages 6 and up.
Reservations recommended.
L’événement Atelier théâtre jeu de soi Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Coeur de Bastides