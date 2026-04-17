Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier théâtre jeu de soi Place des Arcades Monflanquin

Atelier théâtre jeu de soi Place des Arcades Monflanquin

Atelier théâtre jeu de soi Place des Arcades Monflanquin vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Place des Arcades

Adresse : MJC

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Atelier théâtre jeu de soi

Place des Arcades MJC Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Jeux d’expression spontanée, présence libre, dans une ambiance détendue pas de gagnant, pas de perdant que des artistes à révéler sur l’instant.
Animé par Coline, à partir de 6 ans.
Réservation conseillée.
Jeux d’expression spontanée, présence libre, dans une ambiance détendue pas de gagnant, pas de perdant que des artistes à révéler sur l’instant.
Animé par Coline, à partir de 6 ans.
Réservation conseillée.   .

Place des Arcades MJC Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 97 75  mjcmonflanquin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier théâtre jeu de soi

Games of spontaneous expression, free presence, in a relaxed atmosphere: no winners, no losers, just artists to be revealed in the moment.
Led by Coline, ages 6 and up.
Reservations recommended.

L’événement Atelier théâtre jeu de soi Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Coeur de Bastides