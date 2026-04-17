Atelier théâtre jeu de soi Place des Arcades Monflanquin

Atelier théâtre jeu de soi

Place des Arcades MJC Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Jeux d’expression spontanée, présence libre, dans une ambiance détendue pas de gagnant, pas de perdant que des artistes à révéler sur l’instant.

Animé par Coline, à partir de 6 ans.

Réservation conseillée.

Jeux d’expression spontanée, présence libre, dans une ambiance détendue pas de gagnant, pas de perdant que des artistes à révéler sur l’instant.

Animé par Coline, à partir de 6 ans.

Réservation conseillée. .

Place des Arcades MJC Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 97 75 mjcmonflanquin@gmail.com

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English : Atelier théâtre jeu de soi

Games of spontaneous expression, free presence, in a relaxed atmosphere: no winners, no losers, just artists to be revealed in the moment.

Led by Coline, ages 6 and up.

Reservations recommended.

L’événement Atelier théâtre jeu de soi Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Coeur de Bastides