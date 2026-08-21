Atelier timbré, L’Arghja, Sainte-Lucie de Porto-Vecchio

Informations pratiques

Atelier timbré Samedi 19 septembre, 10h00 L’Arghja Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Atelier timbré : à la découverte de la philatélie

Au programme :

– Découverte de l’univers de la philatélie, un patrimoine en voie de disparition

– Apprennez à identifier le lieu d’émission d’un timbre

– Atelier créatif : imaginez et créez le timbre qui vous ressemble

– Troc et échange : apportez vos plus beaux timbres, feuillets ou documents philatéliques pour les présenter, en discuter et échanger vos doubles.

L’Arghja 184 strada di Pinareddu Sainte-Lucie de Porto-Vecchio 20124 Corse-du-Sud Corse 04.95.70.21.95 L’Arghja – médiathèque municipale

Atelier timbré : à la découverte de la philatélie

© mairie de Zonza Santa Lucia