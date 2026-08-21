Atelier timbré, L’Arghja, Sainte-Lucie de Porto-Vecchio
samedi 19 septembre 2026 · L'Arghja · Sainte-Lucie de Porto-Vecchio
Informations pratiques
Atelier timbré Samedi 19 septembre, 10h00 L’Arghja Corse-du-Sud
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Atelier timbré : à la découverte de la philatélie
Au programme :
– Découverte de l’univers de la philatélie, un patrimoine en voie de disparition
– Apprennez à identifier le lieu d’émission d’un timbre
– Atelier créatif : imaginez et créez le timbre qui vous ressemble
– Troc et échange : apportez vos plus beaux timbres, feuillets ou documents philatéliques pour les présenter, en discuter et échanger vos doubles.
L’Arghja 184 strada di Pinareddu Sainte-Lucie de Porto-Vecchio 20124 Corse-du-Sud Corse 04.95.70.21.95 L’Arghja – médiathèque municipale
Atelier timbré : à la découverte de la philatélie
© mairie de Zonza Santa Lucia