Meillant

Atelier tisane personnalisée Été

Chez Tante Agatha Meillant Cher

Tarif : 21 – 21 – EUR

21

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir l’art de composer vos propres tisanes en harmonie avec la nature et les besoins du corps au fil des saisons, notamment l’été.

Au cours de cet atelier, vous apprendrez à reconnaître et associer des plantes

médicinales et aromatiques pour créer des mélanges adaptés pour l’été.

Un moment de partage et de transmission autour des plantes, pour repartir avec

votre propre création et des clés simples pour continuer chez vous, profiter d’un lieu agréable où vous pourrez commander de quoi accompagner cette activité. 21 .

Chez Tante Agatha Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the art of making your own herbal teas in harmony with nature and your body?s needs as the seasons change, especially in summer.

During this workshop, you will learn to recognize and combine medicinal and aromatic plants

medicinal and aromatic plants to create summery blends.

L’événement Atelier tisane personnalisée Été Meillant a été mis à jour le 2026-05-26 par BERRY