Atelier tissage pour les enfants au musée La Fabrique Sainte-Sigolène
jeudi 20 août 2026 · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Atelier tissage pour les enfants au musée La Fabrique
Musée de La Fabrique Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Initiation au tissage sur de petits métiers à tisser et visite commentée du musée côté tissage. Pour comprendre et reproduire les gestes de nos arrière-grands-parents. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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Musée de La Fabrique Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17
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English :
Introduction to weaving on small looms and guided tour of the weaving museum. Learn how our great-grandparents wove. Book at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Atelier tissage pour les enfants au musée La Fabrique Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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