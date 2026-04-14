Atelier Totems du Canada avec Baïka Magazine, Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Louis-de-Montferrand

Atelier Totems du Canada avec Baïka Magazine Mercredi 29 avril, 15h00 Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

À partir de motifs inspirés des mâts totémiques des Premières Nations de la côte ouest canadienne et de matériel de récupération, les enfants créent leur propre totem miniature.

Baïka est un magazine trimestriel pour les enfants de 8 à 12 ans, consacré aux cultures étrangères. Chaque numéro explore un nouveau pays à travers histoires, interviews et reportages, illustrés par des artistes.

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Le magazine Baïka te propose un atelier pour découvrir une partie du monde ! atelier magazine

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