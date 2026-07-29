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Atelier « Tous piétons » Espace seniors Barberie Nantes

jeudi 22 octobre 2026 · Espace seniors Barberie · Nantes

Atelier « Tous piétons » Espace seniors Barberie Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Espace seniors Barberie
Adresse
111 rue Pierre Yvernogeau
Ville
44322 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit Inscription obligatoire au 02 40 41 99 99

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Gratuit Inscription obligatoire au 02 40 41 99 99 Senior – Age maximum : 99 

Atelier dédié aux seniors pour sécuriser vos déplacements piétons.Ils sont animés par la Maison de la Tranquilité Publique et l’association de la Sécurité Routière. Ils font partie d’un cycle d’ateliers pour sécuriser tous vos déplacements du quotidien: piétons, en voiture et transports en commun.

Espace seniors Barberie Nantes 44322
02 40 41 99 99


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