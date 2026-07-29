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Atelier « Tous piétons » Espace seniors Barberie Nantes
jeudi 22 octobre 2026 · Espace seniors Barberie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Gratuit Inscription obligatoire au 02 40 41 99 99 Senior – Age maximum : 99
Atelier dédié aux seniors pour sécuriser vos déplacements piétons.Ils sont animés par la Maison de la Tranquilité Publique et l’association de la Sécurité Routière. Ils font partie d’un cycle d’ateliers pour sécuriser tous vos déplacements du quotidien: piétons, en voiture et transports en commun.
Espace seniors Barberie Nantes 44322
02 40 41 99 99
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