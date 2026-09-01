Atelier Tout petit tu lis ! Au feu, les pompiers ! Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne

Informations pratiques

La Guerche-de-Bretagne

Atelier Tout petit tu lis ! Au feu, les pompiers !

Place Charles de Gaulle Médiathèque La Salorge La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:15:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Dans le cadre de la thématique des Journées du Patrimoine, l’équipe de la médiathèque invite les enfants de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs (parents, assistantes maternelles) à une séance thématique de Tout Petit Tu Lis ! . Au programme lectures d’albums, histoires imagées et comptines adaptées aux plus jeunes.

Informations pratiques

Date & Créneaux Vendredi 18 septembre 2026 à 9h30 et 10h15

Lieu Médiathèque La Salorge

Tarif Gratuit

Modalités Sur inscription obligatoire au 02 99 96 22 20 ou mediatheque@laguerchedebretagne.fr .

Place Charles de Gaulle Médiathèque La Salorge La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 22 20

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English :

L’événement Atelier Tout petit tu lis ! Au feu, les pompiers ! La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-07 par OT VITRE