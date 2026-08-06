Exposition photo Pompiers, un autre regard d’Anthony Métayer La Guerche-de-Bretagne
jeudi 3 septembre 2026 · La Guerche-de-Bretagne
Informations pratiques
La Guerche-de-Bretagne
Exposition photo Pompiers, un autre regard d’Anthony Métayer
Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-09-03
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et tout au long du mois de septembre, la Salorge accueille l’exposition photographique Pompiers, un autre regard .
Les clichés réalisés par le photographe Anthony Métayer mettent en lumière le quotidien, l’engagement et les missions des sapeurs-pompiers du centre de secours local. En complément, une sélection d’équipements anciens et de documents d’archives retrace l’histoire des soldats du feu dans notre commune.
Temps forts
Vernissage officiel Jeudi 3 septembre 2026 à 18h30.
Conférence associée Vendredi 18 septembre à 19h ( Les incendies dans l’art ).
Informations pratiques
Dates Du 3 septembre au 2 octobre 2026
Lieu Centre culturel La Salorge (Place Charles-de-Gaulle)
Horaires Mêmes horaires que la médiathèque (Mardi 9h-12h, Mercredi 10h-12h/14h-18h, Jeudi 17h-19h, Vendredi 10h-12h/14h-18h, Samedi 10h-13h/15h-17h)
Tarif Entrée libre et gratuite
Contact Médiathèque au 02 99 96 22 20 .
Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 21 09
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English :
L’événement Exposition photo Pompiers, un autre regard d’Anthony Métayer La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-06 par OT VITRE
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