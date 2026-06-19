Théâtre au village Le cabaret de la lune La Guerche-de-Bretagne mercredi 26 août 2026.

La Guerche-de-Bretagne

Théâtre au village Le cabaret de la lune

2 Rue du Cheval Blanc La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Le cabaret de la lune Comédie de Anne Busnel 8 acteurs- 2 musiciens

Vers la fin d’un 19e siècle fictif, une troupe de comédiens débarque dans un village. Ils se préparent en coulisse, la vie de troupe va bon train, agitée par les querelles, les histoires d’amour, les personnalités qui se cherchent. Vient le moment du cabaret. Ce soir-là est un peu particulier la lune bleue brille dans le ciel et tout ce petit monde se trouve étrangement troublé. Cette drôle de lune portera chacun à une révélation de soi, et … des autres.

À partir de 10 ans

Entrée gratuite.

Spectacle extérieur (en salle en cas de pluie).

La Guerche-de-Bretagne 2, rue du Cheval-Blanc .

2 Rue du Cheval Blanc La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Théâtre au village Le cabaret de la lune La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-19 par OT VITRE