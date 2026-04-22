Atelier tout-petits Barbotons dans la barbotine ! Andlau
Atelier tout-petits Barbotons dans la barbotine ! Andlau mercredi 22 avril 2026.
Atelier tout-petits Barbotons dans la barbotine !
Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 15:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Découverte de l’argile dans tous ses états.
Barbotons dans la barbotine Atelier tout public
La Seigneurie devient un terrain de jeu pour les tout petits pour découvrir l’argile dans tous ses états ! Sèche et dure, en miette comme du sable ou de la farine, lisse, collante et gadoueuse à souhait quand elle devient barbotine !!!
Tous ensemble, venez la toucher et jouer avec les sensations qu’elle procure aux bouts des doigts, une expérience sensorielle incroyable qui ravira les grands et les petits.
Pour les enfants à partir de 3ans, accompagnés.
Par Céline Ferreira .
Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover clay in all its forms.
L’événement Atelier tout-petits Barbotons dans la barbotine ! Andlau a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du pays de Barr
À voir aussi à Andlau (Bas-Rhin)
- A la découverte des deux châteaux… Andlau Bas-Rhin 1 mai 2026
- Le tour du Kastelberg Andlau Bas-Rhin 1 mai 2026
- Randocroquis croquez le paysage Andlau Andlau Bas-Rhin 1 mai 2026
- Balade ludique à Andlau Andlau Bas-Rhin 1 mai 2026
- Une journée pour buller au Spes’ Andlau 1 mai 2026