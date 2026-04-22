Atelier tout-petits Barbotons dans la barbotine !

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 15:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Découverte de l’argile dans tous ses états.

Barbotons dans la barbotine Atelier tout public

La Seigneurie devient un terrain de jeu pour les tout petits pour découvrir l’argile dans tous ses états ! Sèche et dure, en miette comme du sable ou de la farine, lisse, collante et gadoueuse à souhait quand elle devient barbotine !!!

Tous ensemble, venez la toucher et jouer avec les sensations qu’elle procure aux bouts des doigts, une expérience sensorielle incroyable qui ravira les grands et les petits.

Pour les enfants à partir de 3ans, accompagnés.

Par Céline Ferreira .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

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English :

Discover clay in all its forms.

L’événement Atelier tout-petits Barbotons dans la barbotine ! Andlau a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du pays de Barr