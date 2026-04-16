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Une journée pour buller au Spes’ Andlau

Une journée pour buller au Spes’ Andlau vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 6 route du Hohwald

Ville : 67140 Andlau

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0

Andlau

Une journée pour buller au Spes’

6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-01 20:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Petit marché de producteurs et artisans locaux.
Une journée pour buller au Spes’ !
Petit marché de producteurs et artisans locaux toute la journée

Au programme

Brunch en buffet 32 euros par personne (boissons incluses thé et café filtre, jus de fruits) de 11h à 14h30
Concert du groupe Shoot the Singer à 18h
Apéro-tapas de 17h à 19h30

SHOOT THE SINGERS (indie 90’s alternative rock since 2012 BESANCON)
Michaël BEGNIS Chant Guitare
Benoît CAHAGNE Batterie Chant
Nicolas DEVAUX Basse
Benjamin PAU guitare 0  .

6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72  lespesbistrot@gmail.com

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English :

Small market of local producers and craftsmen.

L’événement Une journée pour buller au Spes’ Andlau a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Barr

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