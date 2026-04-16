Une journée pour buller au Spes’ Andlau
Une journée pour buller au Spes’ Andlau vendredi 1 mai 2026.
Andlau
Une journée pour buller au Spes’
6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-01 20:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Petit marché de producteurs et artisans locaux.
Une journée pour buller au Spes’ !
Petit marché de producteurs et artisans locaux toute la journée
Au programme
Brunch en buffet 32 euros par personne (boissons incluses thé et café filtre, jus de fruits) de 11h à 14h30
Concert du groupe Shoot the Singer à 18h
Apéro-tapas de 17h à 19h30
SHOOT THE SINGERS (indie 90’s alternative rock since 2012 BESANCON)
Michaël BEGNIS Chant Guitare
Benoît CAHAGNE Batterie Chant
Nicolas DEVAUX Basse
Benjamin PAU guitare 0 .
6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com
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English :
Small market of local producers and craftsmen.
L’événement Une journée pour buller au Spes’ Andlau a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Barr