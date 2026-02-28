Atelier tout-petits Musée des Ursulines Mâcon
Atelier tout-petits Musée des Ursulines Mâcon samedi 23 mai 2026.
Atelier tout-petits
Musée des Ursulines 5 rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Quelque chose se prépare dans la forêt… Les animaux organisent un grand pique-nique !
Cet atelier permet de mettre ses pas dans ceux des animaux des bois, et de se familiariser avec les émotions à travers des expériences sensibles et ludiques à partager en famille.
Publics familles, enfants de 1 an à 3 ans accompagnés d’un adulte .
Musée des Ursulines 5 rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
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English : Atelier tout-petits
L’événement Atelier tout-petits Mâcon a été mis à jour le 2026-03-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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