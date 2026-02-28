Atelier tout-petits Musée des Ursulines Mâcon

Atelier tout-petits

Musée des Ursulines 5 rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Quelque chose se prépare dans la forêt… Les animaux organisent un grand pique-nique !

Cet atelier permet de mettre ses pas dans ceux des animaux des bois, et de se familiariser avec les émotions à travers des expériences sensibles et ludiques à partager en famille.

Publics familles, enfants de 1 an à 3 ans accompagnés d’un adulte .

Musée des Ursulines 5 rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

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English : Atelier tout-petits

L’événement Atelier tout-petits Mâcon a été mis à jour le 2026-03-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)