Atelier tout public: Les gaulois et les animaux : les races gauloises et leurs rôles dans la culture gauloise du sud., Centre archéologique du Var, Toulon

Informations pratiques

Atelier tout public: Les gaulois et les animaux : les races gauloises et leurs rôles dans la culture gauloise du sud. Samedi 19 septembre, 10h00 Centre archéologique du Var Var

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Atelier tout public – Les Gaulois et les animaux : les races gauloises et leurs rôles dans la culture des Gaulois du sud.

Samedi 19 septembre de 10h à 11h30

Renseignements et inscriptions sur contact@centrearcheologiqueduvar.fr

Centre archéologique du Var 335 avenue des Dardanelles 83000 Toulon Toulon 83000 Claret Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494368370 https://www.centrearcheologiqueduvar.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] Parking disponible.

Atelier tout public – Les Gaulois et les animaux : les races gauloises et leurs rôles dans la culture des Gaulois du sud.

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