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Atelier tout public: Les gaulois et les animaux : les races gauloises et leurs rôles dans la culture gauloise du sud., Centre archéologique du Var, Toulon

samedi 19 septembre 2026 · Centre archéologique du Var · Toulon

Atelier tout public: Les gaulois et les animaux : les races gauloises et leurs rôles dans la culture gauloise du sud., Centre archéologique du Var, Toulon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre archéologique du Var
Adresse
335 avenue des Dardanelles 83000 Toulon
Ville
83000 Toulon
Département
Var
Tarif
15

Atelier tout public: Les gaulois et les animaux : les races gauloises et leurs rôles dans la culture gauloise du sud. Samedi 19 septembre, 10h00 Centre archéologique du Var Var

15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Atelier tout public – Les Gaulois et les animaux : les races gauloises et leurs rôles dans la culture des Gaulois du sud.
Samedi 19 septembre de 10h à 11h30
Renseignements et inscriptions sur contact@centrearcheologiqueduvar.fr

Centre archéologique du Var 335 avenue des Dardanelles 83000 Toulon Toulon 83000 Claret Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494368370 https://www.centrearcheologiqueduvar.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] Parking disponible.
Atelier tout public – Les Gaulois et les animaux : les races gauloises et leurs rôles dans la culture des Gaulois du sud.

©centrearcheologiqueduvar

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