Atelier tout public: Parchemins et enluminures, Services des archives- Toulon, Toulon
samedi 19 septembre 2026 · Services des archives- Toulon · Toulon
Informations pratiques
Atelier tout public: Parchemins et enluminures Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30 Services des archives- Toulon Var
10 personnes par heure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Ateliers tout public – Parchemins et enluminures : le Cartulaire de la Confrérie de la Chapelle Corpus Domini de la cathédrale, 1550-1620.
En collaboration avec le Service Conservation et valorisation, Direction des Archives.
Dimanche 20 septembre de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30
Limitation à 10 places par heure.
Renseignements et inscriptions sur contact@centrearcheologiqueduvar.fr
Services des archives- Toulon 3, impasse Calvi, Font-Pré, 83100 Toulon Toulon 83100 Font Pré Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}]
Ateliers tout public – Parchemins et enluminures : le Cartulaire de la Confrérie de la Chapelle Corpus Domini de la cathédrale, 1550-1620.
©centrearcheologiqueduvar
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