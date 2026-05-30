Atelier tout public: Parchemins et enluminures, Services des archives- Toulon, Toulon

Informations pratiques

Atelier tout public: Parchemins et enluminures Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30 Services des archives- Toulon Var

10 personnes par heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Ateliers tout public – Parchemins et enluminures : le Cartulaire de la Confrérie de la Chapelle Corpus Domini de la cathédrale, 1550-1620.

En collaboration avec le Service Conservation et valorisation, Direction des Archives.

Dimanche 20 septembre de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30

Limitation à 10 places par heure.

Renseignements et inscriptions sur contact@centrearcheologiqueduvar.fr

Services des archives- Toulon 3, impasse Calvi, Font-Pré, 83100 Toulon Toulon 83100 Font Pré Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}]

Ateliers tout public – Parchemins et enluminures : le Cartulaire de la Confrérie de la Chapelle Corpus Domini de la cathédrale, 1550-1620.

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