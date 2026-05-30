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Atelier tout public: Parchemins et enluminures, Services des archives- Toulon, Toulon

samedi 19 septembre 2026 · Services des archives- Toulon · Toulon

Atelier tout public: Parchemins et enluminures, Services des archives- Toulon, Toulon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Services des archives- Toulon
Adresse
3, impasse Calvi, Font-Pré, 83100 Toulon
Ville
83100 Toulon
Département
Var
Tarif
10 personnes par heure

Atelier tout public: Parchemins et enluminures Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30 Services des archives- Toulon Var

10 personnes par heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Ateliers tout public – Parchemins et enluminures : le Cartulaire de la Confrérie de la Chapelle Corpus Domini de la cathédrale, 1550-1620.
En collaboration avec le Service Conservation et valorisation, Direction des Archives.
Dimanche 20 septembre de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30
Limitation à 10 places par heure.
Renseignements et inscriptions sur contact@centrearcheologiqueduvar.fr

Services des archives- Toulon 3, impasse Calvi, Font-Pré, 83100 Toulon Toulon 83100 Font Pré Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}]
Ateliers tout public – Parchemins et enluminures : le Cartulaire de la Confrérie de la Chapelle Corpus Domini de la cathédrale, 1550-1620.

©centrearcheologiqueduvar

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