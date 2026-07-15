ATELIER TRAITE D’UNE CHÈVRE À LA FERME DE CABRIOLE Lieu-dit Roubignol Saint-Félix-Lauragais
jeudi 13 août 2026 · Lieu-dit Roubignol · Saint-Félix-Lauragais
Informations pratiques
Saint-Félix-Lauragais
ATELIER TRAITE D’UNE CHÈVRE À LA FERME DE CABRIOLE
Lieu-dit Roubignol LA FERME DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Immersion à la Ferme
Atelier traite à la ferme (sur réservation).
Visite guidée de l’élevage, atelier traite à la main d’une chèvre, et petite dégustation de fromages
A partir de 3 ans. 9 .
Lieu-dit Roubignol LA FERME DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 10 97 info@ferme-de-cabriole.com
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English :
Immersion at the Farm
L’événement ATELIER TRAITE D’UNE CHÈVRE À LA FERME DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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