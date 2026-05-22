COURS D’OENOLOGIE AUBERGE DU POIDS PUBLIC Saint-Félix-Lauragais
COURS D’OENOLOGIE AUBERGE DU POIDS PUBLIC Saint-Félix-Lauragais vendredi 7 août 2026.
Saint-Félix-Lauragais
COURS D’OENOLOGIE
AUBERGE DU POIDS PUBLIC 1 Fbg de la Fontasse Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 19:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez découvrir les techniques de dégustation !
Jean-Pierre Pialoux, le maitre d’hôtel de l’Auberge du Poids Public et sommelier, anime le cours d’œnologie. Il vous fera découvrir les vins du Sud-Ouest et vous initiera aux techniques de dégustation. Le cours d’œnologie débute à 18h (durée 1h30).
Il vous sera proposé de déguster une planche de charcuterie et différents fromages pour accompagner les vins.
Sur réservation (minimum 2/ maximum 6)
Tarif par personne 50 €
Inscription obligatoire au 05 62 18 85 00 50 .
AUBERGE DU POIDS PUBLIC 1 Fbg de la Fontasse Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 85 00
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English :
Come and discover tasting techniques!
L’événement COURS D’OENOLOGIE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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