ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais
ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais dimanche 21 juin 2026.
Saint-Félix-Lauragais
ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE
LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Un activité pour travailler la concentration et la précision tout en s’amusant !
Pendant les vacances d’été la Canopée Dentelée vous propose une activité Tir à l’ arc. Animée par Dominique Darmagnac, en mode compétition olympique ou à la Robin des Bois, pour tous, adultes et enfants à partir de 8 ans.
Tarif unique de 12 € pour 1h15 d’activité. 12 .
LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie contact@lacanopeedentelee.fr
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English :
A fun way to improve concentration and precision!
L’événement ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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