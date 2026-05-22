COURS DE CUISINE ADULTE AUBERGE DU POIDS PUBLIC Saint-Félix-Lauragais

Saint-Félix-Lauragais

COURS DE CUISINE ADULTE

AUBERGE DU POIDS PUBLIC 1 Fbg de la Fontasse Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 70 – 70 – EUR

70

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez apprendre à cuisiner un plat de saison !

Céline Taffarello et le Chef de cuisine, Philippe Jeansing vous proposent un cours de cuisine une à 2 fois par mois. Vous cuisinerez un plat et un dessert avec des produits de saison. Vous apprendrez des techniques de cuisine et l’utilisation de produits frais.

Thème poisson et coquillages, et légumes de saison

Le cours dure 2 heures, à partir de 15h

Inscription obligatoire au 05 62 18 85 00.

7 personnes maximum par cours.

Possibilité de cours privatif sur demande et disponibilité (minimum 6 personnes). 70 .

AUBERGE DU POIDS PUBLIC 1 Fbg de la Fontasse Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 85 00

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English :

Come and learn how to cook a seasonal dish!

L’événement COURS DE CUISINE ADULTE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE