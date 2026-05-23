ACCROBRANCHE NOCTURNE A LA CANOPEE DENTELEE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais

Saint-Félix-Lauragais

ACCROBRANCHE NOCTURNE A LA CANOPEE DENTELEE

LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Surpassez-vous, à la lueur de la frontale !

Accrobranche nocturne démarrage une demi-heure avant la tombée de la nuit. L’heure de RDV est notée sur le SMS de confirmation d’inscription

Évènement maintenu à partir de 15 personnes 40 places maximum

Pour les ados à partir de 12 ans (ou 10 accompagné d’un adulte dans les parcours) et adultes, groupes, entreprises, EVG-EVJF…

Tarifs ados 20€ adulte 25€ location frontale 2€

Possibilité de réserver le repas d’aventurier pour prendre des forces avant de partir dans les parcours, sous forme de buffet avec produits locaux (charcuteries fromages tapenades chips…) 12€ (hors boissons et dessert)

Inscription obligatoire places limitées. 25 .

LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie contact@lacanopeedentelee.fr

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English :

Outdo yourselves by headlamp light!

L’événement ACCROBRANCHE NOCTURNE A LA CANOPEE DENTELEE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE