COURS DE CUISINE ADULTE AUBERGE DU POIDS PUBLIC Saint-Félix-Lauragais
COURS DE CUISINE ADULTE AUBERGE DU POIDS PUBLIC Saint-Félix-Lauragais vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Félix-Lauragais
COURS DE CUISINE ADULTE
AUBERGE DU POIDS PUBLIC 1 Fbg de la Fontasse Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 70 – 70 – EUR
70
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-07-03 17:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez cuisiner le célèbre cassoulet de l’Auberge du Poids Public !
Céline Taffarello et le Chef de cuisine, Philippe Jeansing vous proposent un cours de cuisine une à 2 fois par mois. Ils vous dévoileront la recette du Cassoulet de l’auberge, Champion du Monde du Cassoulet de Toulouse 2022. Vous apprendrez des techniques de cuisine et l’utilisation de produits frais. Le cours dure 2h, à partir de 15h. Nous pouvons accueillir 7 personnes maximum par cours. Possibilité de cours privatif sur demande et disponibilité (minimum 6 personnes).
Thème cassoulet au confit de canard
Inscription obligatoire au 05 62 18 85 00. 70 .
AUBERGE DU POIDS PUBLIC 1 Fbg de la Fontasse Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 85 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and cook the famous cassoulet at the Auberge du Poids Public!
L’événement COURS DE CUISINE ADULTE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Saint-Félix-Lauragais (Haute-Garonne)
- ACCROBRANCHE NOCTURNE A LA CANOPEE DENTELEE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais 30 mai 2026
- FERMES EN FETE BIENVENUE A LA FERME DE CABRIOLE Roubignol Saint-Félix-Lauragais 6 juin 2026
- ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais 21 juin 2026
- ACCROBRANCHE NOCTURNE A LA CANOPEE DENTELEE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais 27 juin 2026
- COURS DE CUISINE ADULTE AUBERGE DU POIDS PUBLIC Saint-Félix-Lauragais 27 juin 2026