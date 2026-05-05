FERMES EN FETE BIENVENUE A LA FERME DE CABRIOLE Roubignol Saint-Félix-Lauragais

Saint-Félix-Lauragais

FERMES EN FETE BIENVENUE A LA FERME DE CABRIOLE

Roubignol FERME ET FROMAGERIE DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Portes ouvertes de la ferme de cabriole

Ouverture des portes de la ferme et fromagerie de Cabriole.

Visites commentées de l’élevage de chèvres et de vaches ainsi que de la fromagerie; safari aux vaches ; balade entre les prés; démonstration de fabrication de fromage (dimanche matin), tas de sable géant et autres animations.

Petite restauration et goûter sur place de 11h à 16h et vente des produits de la ferme.

Ouverture en continu de la ferme et fromagerie de Cabriole de 10h à 18h.

Visites commentées de l’élevage et de la fromagerie, safari aux vaches , balade entre les prés, démonstration de fabrication de fromage (matin), traite des animaux (16h-18h), petit marché de producteurs (dimanche), tas de sable géant, loto bouse , expo arts plastiques et autres animations.

Petite restauration et goûter sur place en continu de 11h à 17h, vente des produits de la ferme.

Samedi à partir de 19h, soirée guinguette, sur réservation info@ferme-de-cabriole.com. .

Roubignol FERME ET FROMAGERIE DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 10 97

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English :

Cabriole farm open house

L’événement FERMES EN FETE BIENVENUE A LA FERME DE CABRIOLE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE