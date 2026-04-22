VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Rue des Écoles Saint-Félix-Lauragais

Saint-Félix-Lauragais

VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS

Rue des Écoles CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Suivez notre guide à la découverte de l’histoire passionnante du château de Saint-Félix-Lauragais.

Localisé à la proue d’un éperon rocheux, il offre une vue imprenable sur toute la plaine. Vous comprendrez pourquoi le village a été rebaptisé Bellevue pendant la Révolution Française.

Le château est attesté dans les archives à partir de 1032 lors d’un hommage du seigneur de Saint-Félix. Ce château a malheureusement été détruit lors de la croisade contre les albigeois par Simon de Montfort. Le château de Saint-Félix est reconstruit après la croisade en plusieurs phases allant du XIIIe au XIXe siècles. Un vrai voyage dans le temps vous attend !

Vous pourrez découvrir des salles fermées au public notamment la chapelle et la cave dont les accès ont été restaurés en début d’année.

Visites guidées à 10h30 le mardi.

Tarif de 6€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 12 ans. .

Rue des Écoles CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 96 99 contact@auxsourcesducanaldumidi.com

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English :

Follow our guide to discover the fascinating history of the Château de Saint-Félix-Lauragais.

L’événement VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE