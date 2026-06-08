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Atelier trappeur D19 Larrau

Atelier trappeur D19 Larrau

Atelier trappeur D19 Larrau mardi 18 août 2026.

Lieu : D19

Adresse : Chalets d'Iraty

Ville : 64560 Larrau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 46 46 Tarif réduit

Larrau

Atelier trappeur

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 16:30:00

Date(s) :
2026-08-18

À travers des expériences ludiques et participatives, Virgine vous invite à découvrir la nature autrement, loins des écrans et des artifices du quotidient. Selon les saisons, les participants deviennent explorateurs, trappeurs ou petits sorciers de la forêt: découverte des plantes et de leurs usages, fabrication de baumes naturels, initiation à allumage d’un feu à la pierre de feu, écoutes des légendes forestières ou observation des petites bêtes de l’eau.
À partir de 5 ans. Sur réservation.   .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

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English : Atelier trappeur

L’événement Atelier trappeur Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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