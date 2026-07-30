Balade au fil de l’eau D19 Larrau
vendredi 14 août 2026 · D19 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Balade au fil de l’eau
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 16:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Alice est animatrice Natura 2000 à la Commission Syndicale du Pays de Cize et elle vous accompagne dans une balade découverte à Iraty.
Au fil de la sortie, elle vous invite à découvrir et comprendre l’équilibre subtil qui unit le pastoralisme, les forêts, la faune sauvage, la flore remarquable, les activités humaines et les visiteurs. À travers l’observation, le dialogue et le partage, cette balade permet de porter un regard plus attentif sur les paysages et de mieux comprendre les interactions qui les façonnent. L’objectif est de transmettre des clés de lecture pour favoriser une rencontre respectueuse avec ce territoire. Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés aux conditions météorologiques ainsi qu’une bouteille d’eau.
Sur inscription. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Balade au fil de l’eau
L’événement Balade au fil de l’eau Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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