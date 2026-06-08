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Balade botanique Larrau

Balade botanique Larrau

Balade botanique Larrau jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Chalets d'Iraty

Ville : 64560 Larrau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 Tarif réduit

Larrau

Balade botanique

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Une sortie sera proposée pour découvrir le hêtre, la myrtille et la bruyère…les trésors d’Iraty. Véritable officine à portée de mains. Les liens entre flore montagnarde et pollinisateurs seront expliqués au fil d’une balade guidée en pleine nature.
Sur inscription À partir de 8 ans.   .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

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English : Balade botanique

L’événement Balade botanique Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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