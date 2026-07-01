Randonnée gourmande en trottinette électrique D19 Larrau

Informations pratiques

Larrau

Randonnée gourmande en trottinette électrique

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 135 – 135 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-27 16:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Une belle occasion de découvrir la forêt d’Iraty, en Soule.

Nos guides expérimentés vous accompagneront tout au long de cette aventure, partageant leur passion pour la nature et vous conduisant vers des points de vue spectaculaires. Vous rencontrerez une bergère en estive et vous visiterez la salle de traite et de la fabrication. À l’issue, dégustation de fromage AOP Ossau Iraty. Une pause gourmande est prévue pour encore plus de plaisir. Activité accessible à partir de 14 ans, savoir faire du vélo, poids max 120 kg, taille mini 1,50 m, vêtements longs recommandés, chaussures fermées obligatoires, casque et gants fournis sur place. Départ assuré avec minimum 4 personnes. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Randonnée gourmande en trottinette électrique

L’événement Randonnée gourmande en trottinette électrique Larrau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque