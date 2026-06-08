Larrau

Découverte du milieu forestier

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Accompagné d’un technicien de l’ONF (Office National de Forêts), partez au sein de la forêt d’Iraty et découvrez toute la richesse de sa flore.

Sur réservation. À partir de 8 ans. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Découverte du milieu forestier

L’événement Découverte du milieu forestier Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque