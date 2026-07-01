Course d’orientation D19 Larrau
mercredi 15 juillet 2026 · D19 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Course d’orientation
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 46 – 46 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Au travers de la course d’orientation, c’est le moment d’apprendre à connaitre les environs des Chalets d’Iraty de manière simple, ludique, pédagogique et active. Découvrez Iraty carte en main, à votre rythme en mode balade ou sous forme de défi. Ouverte à tous, dès 8 ans. Sur inscription. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 info@chalets-iraty.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course d’orientation
L’événement Course d’orientation Larrau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Larrau (Pyrénées-Atlantiques)
- Yoga Larrau 16 juillet 2026
- Découverte du milieu forestier Larrau 16 juillet 2026
- Hebentik chant basque D19 Larrau 16 juillet 2026
- Atelier Land Art (créations nature) Larrau 17 juillet 2026
- Atelier aquarelle Larrau 21 juillet 2026