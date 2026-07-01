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AGENDA · Larrau

Course d’orientation D19 Larrau

mercredi 15 juillet 2026 · D19 · Larrau

Course d’orientation D19 Larrau

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
D19
Adresse
Chalets d'Iraty
Ville
64560 Larrau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
46 46 Tarif réduit

Larrau

Course d’orientation

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Au travers de la course d’orientation, c’est le moment d’apprendre à connaitre les environs des Chalets d’Iraty de manière simple, ludique, pédagogique et active. Découvrez Iraty carte en main, à votre rythme en mode balade ou sous forme de défi. Ouverte à tous, dès 8 ans. Sur inscription.   .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28  info@chalets-iraty.com

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English : Course d’orientation

L’événement Course d’orientation Larrau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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