Course d’orientation D19 Larrau

Informations pratiques

Larrau

Course d’orientation

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Au travers de la course d’orientation, c’est le moment d’apprendre à connaitre les environs des Chalets d’Iraty de manière simple, ludique, pédagogique et active. Découvrez Iraty carte en main, à votre rythme en mode balade ou sous forme de défi. Ouverte à tous, dès 8 ans. Sur inscription. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 info@chalets-iraty.com

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English : Course d’orientation

L’événement Course d’orientation Larrau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque