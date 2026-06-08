Yoga Larrau
Yoga Larrau jeudi 16 juillet 2026.
Larrau
Yoga
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:00:00
fin : 2026-07-16 10:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Accompagné par Téja ou Léa, profitez d’un cadre paisible et enchanteur à Iraty pour vous reconnecter à votre corps.
À partir de 8 ans. Sur Inscription. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Yoga
L’événement Yoga Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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