Informations pratiques

Larrau

Observation des étoiles

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:30:00

fin : 2026-08-02 23:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Cette expérience invite à s’émerveiller devant la beauté du ciel nocturne, à mieux comprendre notre place dans l’univers et à découvrir les principaux objets céleste visibles selon la saison. À l’aide des télescopes, les participants observent les étoiles, planètes et autres objets célestes tout en apprenants à se repérer parmi les constellations. Dès 8ans. Sur réservation. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 info@chalets-iraty.com

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English : Observation des étoiles

L’événement Observation des étoiles Larrau a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque