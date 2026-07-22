Observation des étoiles Larrau
dimanche 2 août 2026 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Observation des étoiles
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 46 – 46 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:30:00
fin : 2026-08-02 23:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Cette expérience invite à s’émerveiller devant la beauté du ciel nocturne, à mieux comprendre notre place dans l’univers et à découvrir les principaux objets céleste visibles selon la saison. À l’aide des télescopes, les participants observent les étoiles, planètes et autres objets célestes tout en apprenants à se repérer parmi les constellations. Dès 8ans. Sur réservation. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 info@chalets-iraty.com
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English : Observation des étoiles
L’événement Observation des étoiles Larrau a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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