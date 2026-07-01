Informations pratiques

Larrau

Méditation de pleine conscience

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Catherine Narp accompagne les personnes en quête d’équilibre, de sérénité et de mieux-être. A travers des pratiques simples de respiration, d’attention, de mouvement et de connexion au vivant, vous découvrirez des outils concrets pour retrouvre un équilibre durable et cultiver davantage de paix intérieure.

À partir de 8 ans. Sur Inscription. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Méditation de pleine conscience

L’événement Méditation de pleine conscience Larrau a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque