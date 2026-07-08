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AGENDA · Larrau

Hebentik chant basque D19 Larrau

vendredi 31 juillet 2026 · D19 · Larrau

Hebentik chant basque D19 Larrau

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
D19
Adresse
Accueil
Ville
64560 Larrau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Larrau

Hebentik chant basque

D19 Accueil Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Retrouvez Hebentik pour une soirée au son de chants basque à partir de 18h.   .

D19 Accueil Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 

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English : Hebentik chant basque

L’événement Hebentik chant basque Larrau a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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