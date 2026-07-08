AGENDA · Larrau
Hebentik chant basque D19 Larrau
vendredi 31 juillet 2026 · D19 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Hebentik chant basque
D19 Accueil Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Retrouvez Hebentik pour une soirée au son de chants basque à partir de 18h. .
D19 Accueil Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29
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English : Hebentik chant basque
L’événement Hebentik chant basque Larrau a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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