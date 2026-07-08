Hebentik chant basque D19 Larrau

Informations pratiques

Larrau

Hebentik chant basque

D19 Accueil Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Retrouvez Hebentik pour une soirée au son de chants basque à partir de 18h. .

D19 Accueil Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29

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English : Hebentik chant basque

L’événement Hebentik chant basque Larrau a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque