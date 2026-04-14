Atelier travail du cuir Association Orratzetik Hari Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Atelier travail du cuir

Association Orratzetik Hari 3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Atelier et explication autour du cuir.

Vous repartirez avec votre création du jour. .

Association Orratzetik Hari 3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 03 25 28

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English : Atelier travail du cuir

L’événement Atelier travail du cuir Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cambo les Bains