Lecture d’albums et comptines en basque Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains mercredi 15 juillet 2026.

Cambo-les-Bains

Lecture d’albums et comptines en basque

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

En basque. De 3 à 6 ans. Avec l’association Libreplume. .

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

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English : Lecture d’albums et comptines en basque

L’événement Lecture d’albums et comptines en basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cambo les Bains