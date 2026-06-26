Lecture d’albums et comptines en basque Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains
Lecture d’albums et comptines en basque Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains mercredi 15 juillet 2026.
Cambo-les-Bains
Lecture d’albums et comptines en basque
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
En basque. De 3 à 6 ans. Avec l’association Libreplume. .
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70
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English : Lecture d’albums et comptines en basque
L’événement Lecture d’albums et comptines en basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cambo les Bains
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