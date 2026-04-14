Atelier travail du cuir Association Orratzetik Hari Cambo-les-Bains
Atelier travail du cuir Association Orratzetik Hari Cambo-les-Bains mardi 21 juillet 2026.
Cambo-les-Bains
Atelier travail du cuir
Association Orratzetik Hari 3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Atelier et explication autour du cuir.
Vous repartirez avec votre création du jour. .
Association Orratzetik Hari 3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 03 25 28
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English : Atelier travail du cuir
L’événement Atelier travail du cuir Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cambo les Bains
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