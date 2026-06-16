Concert de chants basque avec le choeur d’Hommes Nekez Ari Place de l’église Cambo-les-Bains vendredi 17 juillet 2026.

Cambo-les-Bains

Concert de chants basque avec le choeur d’Hommes Nekez Ari

Place de l’église Eglise Saint Laurent Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le Chœur d’Hommes du Pays-Basque NEKEZ ARI sera en concert le 17 juillet à l’Eglise de CAMBO les Bains à 21h.

Avec un tout nouveau répertoire travaillé durant l’hiver; un magistral Bella Ciao, un magnifique Jauna dut artzain, un vibrionnant Kalinka, un trépidant Roll the old chariot, un profond et mystérieux Gortoz a ran, un fandango endiablé Antoni eta Anton, un envoutant Polykronion, un poignant Ehun alargunen Dantza, un mélancolique Itsasoaren Malkoak, ansi que bien d’autres chants du meilleur répertoire basque.

Une soirée inédite en perspective pour le public camboar.

Billets en vente à l’Office de tourisme dès le 3 juillet et sur place le soir du concert. .

Place de l’église Eglise Saint Laurent Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

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English : Concert de chants basque avec le choeur d’Hommes Nekez Ari

L’événement Concert de chants basque avec le choeur d’Hommes Nekez Ari Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cambo les Bains